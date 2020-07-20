В Рязанском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

В воскресенье, 19 июля, в Рязанском районе произошло ДТП. На 7-м километре автодороги «Мурмино-Долгинино» в 16.45 автомобиль «Рено» перевернулся и врезался в дерево.

Машиной управляла 45-летняя рязанка. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, она не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего и произошло ДТП.

В этой аварии пострадали водитель и трое пассажиров 39, 15 и 13 лет. Они были доставлены в больницу.