Понедельник, 4 мая, 2020
14 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанском районе перевернулся пьяный водитель на «Хонде»

7info 2

24 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус ТОП
Состояние 24 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  Всего по...
Узнать больше

В Михайлове ветер повредил крыши и унёс теплицу

Новости Рязани
В городе Михайлове Рязанской области в среду, 29 апреля, ветер повредил крыши домов и унёс теплицу. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
В ближайшие часы в Рязанской области испортится погода. Ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Такая погода сохранится до...
Узнать больше
-

В воскресенье, 3 мая, в Рязанском районе произошло дТП. Около 2.30 в селе Ласково водитель «Хонда Цивик» не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги, перевернулся и врезался в дерево.

28-летний водитель и его 29-летний пассажир обращались за медицинской помощью.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской обалсти, водитель был нетрезв. Его степень опьянения в три раза превышала допустимый уровень.

По факту ДТП проводится проверка

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ещё 89 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

Коронавирус
Ещё у 89 жителей Рязанской области тест на коронавирус показал положительный результат. Сейчас анализы находятся на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора.
Узнать больше

В Рязани доверчивая женщина перечислила мошенникам 150 тысяч рублей

Новости Рязани
Доверчивая рязанка перевела мошенникам 150 тысяч рублей со своей карты. 42-летней женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что её...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено более 60 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус
Сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную статистику по заболеваемости, выложил новые данные. Сообщается, что 4 мая в Рязанской области подтвержден 61...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено более 60 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус
Сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную статистику по заболеваемости, выложил новые данные. Сообщается, что 4 мая в Рязанской области подтвержден 61...
Узнать больше

Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области на 4 мая

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 понедельника, 4 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 1076 человек. Ещё 61 положительный тест находится на подтверждении в...
Узнать больше

Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

Коронавирус ТОП
В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+