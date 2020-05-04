В Рязанском районе перевернулся пьяный водитель на «Хонде»

В воскресенье, 3 мая, в Рязанском районе произошло дТП. Около 2.30 в селе Ласково водитель «Хонда Цивик» не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги, перевернулся и врезался в дерево.
28-летний водитель и его 29-летний пассажир обращались за медицинской помощью.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской обалсти, водитель был нетрезв. Его степень опьянения в три раза превышала допустимый уровень.
По факту ДТП проводится проверка
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