В рязанском райцентре сгорел жилой дом

В ночь на понедельник, 7 сентября, в посёлке Сараи в рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Сообщение о пожаре на улице Горького поступило в 01.31. Уже через несколько минут на месте происшествия работали 4 пожарных расчёта. Им удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на соседние строения.

В результате пожара в доме оказались повреждены огнём две комнаты и чердачное помещение.

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Причина произошедшего и размер ущерба будут установлены позднее.