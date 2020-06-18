В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о снижении первоначального взноса на ипотеку

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Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых теперь можно с минимальным первоначальным взносом. Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.

При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

– В рязанском регионе спрос на ипотеку с Господдержкой особенно высок. С начала программы в Рязанское отделение Сбербанка подано уже почти 800 заявок на сумму 400 млн. рублей, – прокомментировал начальник управления по работе с партерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. Уверен, что снижение первоначального взноса позволит многим нашим клиентам принять быстрее решение по приобретению квартиры.