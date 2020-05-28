В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о новой акции

-

Стать участником совместной акции Сбербанка и Visa «Безналичный июнь» очень просто.

Необходимо 1 по 30 июня 2020 года оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт.

Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей, которые получат на свои карты по 3000 рублей. По итогам пятеро участников станут обладателями главного приза и получат по 1 миллиону рублей каждый.

В акции участвуют любые карты Visa от Сбербанка, как кредитные, так и дебетовые. Если у вас есть карта, то регистрироваться для участия в акции не нужно. Если карты еще нет, поспешите ее приобрести, чтобы участвовать в розыгрыше.