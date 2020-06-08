В Рязанском отделении Сбербанка рассказали, как оформить сделку через сервис ДомКлик

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Оформить ипотеку, выбрать и купить квартиру через ДомКлик очень просто.

Сервис ДомКлик был разработан Сбербанком для упрощения процедуры оформления ипотечного кредита. Данный сервис подразумевает посещение банка только в день подписания договора. И он идеально подходит для тех, кому хочется быстро приобрести квартиру в ипотеку, не потратив массу времени на рутинные процедуры – сбор документов, подготовку справок и так далее.

Сегодня все операции выполняются в режиме онлайн, а если клиент покупает квартиру в строящемся доме, то для подписания кредитного договора сотрудник Сбербанка может выехать непосредственно к клиенту на дом или работу.

– На протяжении последних лет спрос на ипотеку стабильно высокий. Не исключение и 2020 год, тем более, что с 12 мая Сбербанк снизил ставки и получить кредит на строящееся жилье можно от 4,7%, а на готовое от 7,8% годовых. При этом все большее клиентов перемещается в интернет-пространство, для их удобства Сбербанком и был создан уникальный сервис по работе с недвижимостью ДомКлик, – прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Олег Сычев.

Преимущества приобретения жилья через сервис Домклик (domclick.ru) очевидны.

Это быстрота оформления сделки с момента расчета параметров ипотеки до оформления кредитного договора, обеспечение полной безопасности сделки и предоставление официальной гарантии Сбербанка на каждом этапе прохождения процедуры.

Прежде всего не надо посещать банк для подачи заявки на ипотеку – сервис подберет вам оптимальную кредитную программу, а фото документов можно подгрузить непосредственно через ваш смартфон или компьютер. Одобрение занимает от 2 часов до пары дней.

При этом, DomClick.ru это не только сервис по подаче заявок на ипотеку, но и одна из самых полных баз объектов недвижимости. Здесь можно подобрать квартиру, новостройку или дом своей мечты. При этом, по более 1000 квартир можно получить дополнительный дисконт по ипотечной ставке в размере 0,3%

Выбор в пользу того или иного варианта жилья ведется в зависимости от финансовых возможностей покупателя, а также категорий, на которые человек ориентируется. Сортировка ведется по более чем 10и параметрам. К каждому объявлению подается набор актуальных фотографий с подробным описанием. Если предложение о продаже квартиры заранее проверено Сбербанком на предмет соответствия требованиям, его сразу же можно оформить в ипотеку.

Посещение офиса Сбербанка понадобится только один раз – чтобы подписать кредитный договор вместе с другими сопутствующими документами.

– В настоящее время каждая 3-я заявка поступила в Рязанское отделение Сбербанка с использованием сервиса DomClick.ru. Уверен, что и в перспективе количество клиентов, которые воспользуются данным сервисом будет расти. Это удобно, быстро и выгодно, — добавил Олег Сычев.