В Рязанском отделении Сбербанка рассказали как оформить ипотечный кредит по льготной ставке

В Рязанском регионе стала доступна возможность подачи заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых.
Подать заявку можно дистанционно, воспользовавшись сервисом от Сбербанка — ДомКлик.
Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиры в новостройках, не выходя из дома в условиях всеобщей самоизоляции.
Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.
В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья от застройщика до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России.
«В настоящее время средняя рыночная ставка по ипотеке составляет около 9%. Уверен, новая программа окажет поддержку и гражданам, и строительным компаниям», — прокомментировал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов.
Подать заявку по этой программе можно только до 1 ноября (но льготная ставка будет зафиксирована на весь срок кредита).
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