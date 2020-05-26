В Рязанском отделении рассказали о снижении ставок на рефинансирование ипотеки

Сбербанк уменьшил ставку рефинансирования ипотеки. Теперь перекредитоваться в банке можно под 8,5 процента годовых.
– До сих пор минимум ставки рефинансирования в Сбербанке составлял 9 процентов, таким образом, снижение составило 0,5 процента. Уверен, что рефинансирование ипотеки поможет нашим клиентам сэкономить на ежемесячных платежах, – прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Олег Сычев.
Сбербанк в мае 2020 года уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, а для семей с детьми — 4,7% годовых. Снижены ставки и увеличена сумма кредита по военной ипотеке. Военнослужащие смогут оформить ипотеку по ставке 8,4% годовых на сумму до 2 788 000 рублей.
Рефинансировать ипотечный кредит по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru.
Подробные условия рефинансирования ипотеки.
Рефинансировать кроме ипотечных кредитов можно и потребительские кредиты других банков, а также задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.
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