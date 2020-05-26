В Рязанском отделении рассказали о снижении ставок на рефинансирование ипотеки

Сбербанк уменьшил ставку рефинансирования ипотеки. Теперь перекредитоваться в банке можно под 8,5 процента годовых.

– До сих пор минимум ставки рефинансирования в Сбербанке составлял 9 процентов, таким образом, снижение составило 0,5 процента. Уверен, что рефинансирование ипотеки поможет нашим клиентам сэкономить на ежемесячных платежах, – прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Олег Сычев.