В Рязанском Наташином парке установили скамейки со светодиодной подсветкой

В Рязанском парке установили скамейки со светодиодной подсветкой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Это сделано в рамках второго этапа благоустройства. Всего в парке находится 21 скамейка с подсветкой, 79 фонарей и 5 прожекторов. Также в пресс-службе администрации рассказали, что в сквере поставят и новую детскую площадку.

В ночное время скамейки выглядят необычно и завораживающе, но стоит отметить, что и в дневное время они производят большое впечатление. В самом центре парка поставили одну большую, извилистую лавочку. Выглядит это оригинально и футуристично.







