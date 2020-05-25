В рязанском колодце нашли труп женщины

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В Кораблинском районе в техническом колодце у фермы в селе Незнаново обнаружили труп женщины. Об этом сообщает сайт «КП в Рязани».

По данным СМИ, тело, упакованное в два мешка из-под сахара, обнаружили в субботу, 23 мая. Руководитель Кораблинского МСО СК России по Рязанской области Алексей Минашкин рассказал, что умершая – местная жительница. Она жила вместе с мужчиной. Семья злоупотребляла спиртным. Ориентировочно в 20-х числах апреля женщина умерла от инсульта. Несколько дней труп оставался дома, а затем супруг женщины отнёс тело к ферме и сбросил в колодец.

Через месяц к мужчине зашла соседка. Ей он рассказал о смерти жены, а также о том, что из-за отсутствия денег на похороны сбросил тело в колодец. После этого женщина сразу же заявила в полицию.

В ледяной воде колодца труп хорошо сохранился. Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину гибели человека установят эксперты. Сейчас следователи проводят проверку.