В рязанской школе появилась аллея выпускников

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В пятницу, 3 июля, выпускники по всей стране сдают первый ЕГЭ. В честь этого события в рязанской школе №14 высадили аллею выпускников.

Учителя и технические сотрудники школы посадили туи, чтобы подбодрить одиннадцатиклассников.

– Всего мы высадили 18 молодых саженцев. Пусть наши деревья приживутся, вырастут и подарят радость ученикам школы и жителям родного города. Надеемся, будущие выпускники продолжат эту добрую традицию, – отметил директор школы Виктор Гуськов.