В Рязанской ОКБ женщине пересадили донорскую вену для подключения к искусственной почке

-
В Рязанской областной клинической больнице женщине пересадили донорскую вену для подключения к аппарату искусственной почки для проведения гемодиализа. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Эта операция является уникальной для России. Пациентка страдает хроническим заболеванием почек, и для проведения гемодиализа ей необходим сосудистый доступ — система , которая помогает кровотоку во время процедуры пройти очищение и вернуться в обратно в сосудистое русло организма человека. Но в результате осложнения собственные вены пациентки оказались непригодными для формирования сосудистого доступа, и врачи приняли решение использовать бедренную вену донора.
Хирурги сформировали на основе нее новый постоянный сосудистый доступ и включили кровоток. Через неделю пациентку выписали из больницы, а еще через пять дней провели первую процедуру гемодиализа, которая прошла успешно.
‡агрузка...
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram