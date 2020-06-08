В Рязанской ОКБ установят новый томограф

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В Рязанской областной клинической больнице установят новый компьютерный томограф. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Сейчас в больнице готовят помещение под новое оборудование. Проектно-сметная документация при установке учитывает площадь помещения, этаж, освещение, несущие конструкции.

Новый кабинет откроется в июле. Больницу укомплектуют новым аппаратом МРТ благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Новый томограф поможет специалистам ОКБ выявлять злокачественные новообразования на самых ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.