В Рязанской ОКБ провели уникальную операцию пациентке с коронавирусом

Специалисты ОКБ впервые в Рязани провели операцию ЭКМО. Об этом сообщил главврач больницы Дмитрий Хубезов.

Пациентке с коронавирусом всего 19 лет. Аппарат искусственной вентиляции лёгких её уже спасти не мог.

– А благодаря этой технологии, у девушки появился новый шанс на жизнь, – написал Хубезов на своей странице в ВК. ⠀

ЭКМО – это экстракорпоральная мембранная оксигенация. Её применяют, когда другие методы уже не помогают. Система заменяет собой лёгкие человека, обогащая его кровь кислородом и убирая из неё углекислый газ.

Сотрудники ОКБ провели операцию в реанимации Ковид-центра под руководством руководителя центра ЭКМО столичной клиники Михаила Кецкало. После первого успешного опыта такие вмешательства в ОКБ планируют поставить на поток.