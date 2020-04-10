В Рязанской ОКБ провели очередную операцию по удалению опухоли мозга через нос

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В Рязанской областной клинической больнице в десятый раз провели операцию по удалению опухоли мозга через нос. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Пациентка нейрохирургического отделения обратилась к врачам с жалобами на частые головные боли, нарушение зрения, огрубление черт лица, поражение суставов и позвоночника. Специалисты диагностировали аденому гипофиза и провели операцию по ее удалению через нос. Оерацию провели совместно с лор-врачом ОКБ имени Н. А. Семашко Дмитрием Пшенниковым. Как и девять предыдущих, она прошла успешно, опухоль удалили полностью, пациентка выписана домой.