Четверг, 28 мая, 2020
18.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской облдуме обсудили качество питьевой воды

Вера Бочкова
-

В среду, 27 мая, в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час» на тему «Реализация регионального проекта «Чистая вода» в 2018-2019 годах в рамках федерального проекта «Чистая вода»». Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

С докладом выступил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Андрей Устинов. Он сообщил, что целью проекта является обеспечение до конца 2024 года качественной водой не менее 94,3% населения посредством реконструкции и модернизации крупных объектов водоснабжения. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 850 млн рублей. 

По информации министра, в результате проведенных мероприятий в 2019 году построены 4 станции очистки воды в городе  Кораблино с финансированием  свыше 29 млн. рублей. Дополнительно за счет областных и муниципальных средств в 2018-2019 годах построено 11 станций водоподготовки на общую сумму 42,4 млн рублей. 

Депутат Сергей Лукьянов задал вопрос о сроках устранения неприятного запаха воды в Рязани. Андрей Устинов отметил, что проблема относится к компетенции администрации города, представители которой совместно с МП «Водоканал» прорабатывают возможные варианты ее решения. При этом он добавил, что в рамках проекта «Чистая вода» разрабатывается проектно-сметная документация по ряду объектов, в том числе и по бурению дополнительных водозаборных скважин. 

Председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что качество питьевой воды очень важно для жителей, об этом они говорят на встречах с депутатами, и попросил министра в рамках своих полномочий получить максимальную информацию по данному вопросу и довести ее до членов профильного комитета Думы. 

Депутат Виктор Дрейлих выразил обеспокоенность работой ассенизаторов – машин по сбору и утилизации канализационных стоков, которые сливают нечистоты в несанкционированных местах, ухудшая экологию. По словам Андрея Устинова, министерство ТЭК и ЖКХ данный процесс не контролирует, но вывоз жидких бытовых отходов осуществляется в установленные для этих целей места в соответствии с заключенными договорами. Аркадий Фомин рекомендовал в случае необходимости ввести норму обязательной установки на машинах подобного рода системы ГЛОНАСС, соответствующее лицензирование и сертификацию.

– Это даст возможность понимать ситуацию в целом по региону: четко зафиксировать маршруты их движения и остановки, и, в конечном счете, обеспечить утилизацию жидких бытовых отходов строго согласно санитарным правилам и нормам, в специально оборудованные пункты приема, — пояснил Фомин.  

По итогам обсуждения будет подготовлен проект постановления, которое депутаты рассмотрят на заседании Думы.  

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару

Акценты
Маленькие щенки часто боятся ветеринаров так, как мы в детстве боимся зубных врачей. Новое место, резкие запахи лекарств и других животных, незнакомые...
Узнать больше

В Михайловском районе произошло массовое ДТП с летальным исходом

Новости Рязани
В четверг, 28 мая, в Михайловском районе произошло ДТП. На 212-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись 6 автомобилей. Как...
Узнать больше

В Рязани проверяют благоустройство детских площадок

Администрация
В Рязани проверяют благоустройство детских площадок. Специалисты управления благоустройства города вместе с подрядчиками проверяют качество установленного оборудования. Председатель комитета...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Коронавирус подтвердился ещё у 77 рязанцев

COVID-19
В четверг, 28 мая, стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Рязанской области. Сайт Стопкоронавирус.рф сообщил ещё о 77 случаях.
Узнать больше

Обследование на коронавирус прошли более 7000 рязанцев

COVID-19
По данным на четверг, 28 мая, в Рязанской области зарегистрировано 3206 случаев заболевания коронавирусом. Ещё 77 положительных тестов ждут...
Узнать больше

ДТП на трассе М5 в Подмосковье: пострадавших забирал вертолёт

Новости мира
Серьёзное ДТП случилось в Московской области на федеральной трассе М5 «Урал». Автомобили столкнулись по пути из Рязани в Москву.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как подготовить щенка к первому походу к ветеринару

Акценты
Маленькие щенки часто боятся ветеринаров так, как мы в детстве боимся зубных врачей. Новое место, резкие запахи лекарств и других животных, незнакомые...
Узнать больше

Врач, исцели себя сам? Как помочь медику сохранить психическое равновесие

COVID-19
РИА "7 новостей" продолжает серию прямых эфиров на актуальные темы. Сегодня нашим гостем стал профессор кафедры психиатрии РязГМУ, доктор медицинских наук, член...
Узнать больше

Героический бизнес

Акценты
Известные киногерои помогут понять меры поддержки МСП.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+