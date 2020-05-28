В Рязанской облдуме обсудили качество питьевой воды

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В среду, 27 мая, в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час» на тему «Реализация регионального проекта «Чистая вода» в 2018-2019 годах в рамках федерального проекта «Чистая вода»». Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

С докладом выступил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Андрей Устинов. Он сообщил, что целью проекта является обеспечение до конца 2024 года качественной водой не менее 94,3% населения посредством реконструкции и модернизации крупных объектов водоснабжения. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 850 млн рублей.

По информации министра, в результате проведенных мероприятий в 2019 году построены 4 станции очистки воды в городе Кораблино с финансированием свыше 29 млн. рублей. Дополнительно за счет областных и муниципальных средств в 2018-2019 годах построено 11 станций водоподготовки на общую сумму 42,4 млн рублей.

Депутат Сергей Лукьянов задал вопрос о сроках устранения неприятного запаха воды в Рязани. Андрей Устинов отметил, что проблема относится к компетенции администрации города, представители которой совместно с МП «Водоканал» прорабатывают возможные варианты ее решения. При этом он добавил, что в рамках проекта «Чистая вода» разрабатывается проектно-сметная документация по ряду объектов, в том числе и по бурению дополнительных водозаборных скважин.

Председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что качество питьевой воды очень важно для жителей, об этом они говорят на встречах с депутатами, и попросил министра в рамках своих полномочий получить максимальную информацию по данному вопросу и довести ее до членов профильного комитета Думы.

Депутат Виктор Дрейлих выразил обеспокоенность работой ассенизаторов – машин по сбору и утилизации канализационных стоков, которые сливают нечистоты в несанкционированных местах, ухудшая экологию. По словам Андрея Устинова, министерство ТЭК и ЖКХ данный процесс не контролирует, но вывоз жидких бытовых отходов осуществляется в установленные для этих целей места в соответствии с заключенными договорами. Аркадий Фомин рекомендовал в случае необходимости ввести норму обязательной установки на машинах подобного рода системы ГЛОНАСС, соответствующее лицензирование и сертификацию.

– Это даст возможность понимать ситуацию в целом по региону: четко зафиксировать маршруты их движения и остановки, и, в конечном счете, обеспечить утилизацию жидких бытовых отходов строго согласно санитарным правилам и нормам, в специально оборудованные пункты приема, — пояснил Фомин.

По итогам обсуждения будет подготовлен проект постановления, которое депутаты рассмотрят на заседании Думы.