В Рязанской области завершён сев сахарной свёклы

Рязанские аграрии продолжают весеннюю полевую кампанию, в целом по состоянию на 12 мая 2020 года яровой сев в регионе проведён на 80% от запланированного.
Первая культура, сев которой полностью завершён – сахарная свекла, её посевы составили на 5 056 гектаров и расположены в Сасовском и Александро-Невском районах.
Площадь остальных посеянных культур составляет: яровые зерновые – 303 тыс. га (95% от плана), подсолнечник – 42 тыс. га (77%), рапс – 41 тыс. га (86%), соя – 10 тыс. га (27%), горчица – 1,2 тыс. га (50%), кукуруза на зерно – 8,6 тыс. га (33%), однолетние травы – 24 тыс. га (82%), многолетние беспокровные травы – 7,6 тыс. га (67%), овощи открытого грунта – 0,09 тыс. га (15%), картофель посажен на 1,4 тыс. га (31%).
Вся посевная площадь в Рязанской области в 2020 году составит 990 тысяч гектаров. Это на 40 тыс. га больше прошлого года. Увеличение посевной площади происходит за счёт возвращения в сельхозоборот ранее необрабатываемых земель.
На фото: сев на полях ООО «Семионагро», Кораблинский район, фото Кирилла Островского
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