В Рязанской области зарегистрировано более 31 тысячи приезжих

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По состоянию на 8 апреля в Рязанскую область из других регионов прибыли 31 тыс. 238 человек. Это данные без Рязани, где учёт приезжих ведётся отдельно.

По информации оперативной группы правительства Рязанской области, учитывать приезжающих в регион поручил губернатор Николай Любимов. Так снижается риск распространения коронавируса.

Сейчас на контроле в муниципальных образованиях находятся 360 человек. Они соблюдают самоизоляцию, либо помещены в обсервации. 435 человек карантин завершили, все признаны здоровыми.