В Рязанской области заканчивается бабье лето

Региональное управление МЧС сообщило, какая погода ждет рязанцев в воскресенье, 11 октября.
Так, синоптики рассказали, что в области будет переменная облачность, но без осадков.
Температура воздуха по области ночью +3…+8°С, а днём +13…+18°С.
Региональное управление МЧС сообщило, какая погода ждет рязанцев в воскресенье, 11 октября.
Так, синоптики рассказали, что в области будет переменная облачность, но без осадков.
Температура воздуха по области ночью +3…+8°С, а днём +13…+18°С.
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