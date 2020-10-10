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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области заканчивается бабье лето

Елена Лобанова

Региональное управление МЧС сообщило, какая погода ждет рязанцев в воскресенье, 11 октября. 

Так, синоптики рассказали, что в области будет переменная облачность, но без осадков. 

— Ожидается сильный юго-восточный ветер, 6 — 11 м/с, — говорится в сообщении. 

Температура воздуха по области ночью +3…+8°С, а днём +13…+18°С.

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