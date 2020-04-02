В Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве

7info
Коронавирус

В Рязани 16 водителей общественного транспорта работали без масок

Сотрудники управления транспорта администрации, автодорожного надзора, совместно с ГИБДД проверили, как в общественном транспорте Рязани соблюдаются правила безопасности пассажиров.
Узнать больше
Новости Рязани

Главный рязанский военком Владислав Деев рассказал о призыве в условиях угрозы коронавируса

1 апреля в Рязанской области начинается весенняя призывная компания. В этой связи главный рязанский военком Владислав Деев обратился к рязанцам с обращением рассказал о...
Узнать больше
Новости Рязани

Круглосуточный «коронавирусный» call-центр принял уже более 700 звонков

В круглосуточный «коронавирусный» call-центр на 14 часов 31 марта поступило 707 звонков. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанскую области приехали более 24,6 тыс человек

В Рязанской области продолжают учитывать людей, приезжающих из других регионов. Это люди, которые постоянно не живут в населённых пунктах и приехали туда...
Узнать больше
Новости Рязани

Сотрудники МЧС в Рязани показали, как борются с распространением коронавируса

В Рязани сотрудники МЧС проводят дезинфекцию служебных помещений и спецтехники, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России...
Узнать больше
-

Житель Рязанского района, 1976 года рождения, задержан по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 1 апреля в одном из домов посёлка Учхоз Стенькино. Нетрезвый мужчина во время ссоры ударил ножом в шею своего знакомого. От полученной раны пострадавший умер на месте.

Подозреваемый скрылся, но через некоторое время был задержан. Сейчас решается вопрос о взятии его под стражу. Уголовное дело возбуждено по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

Видео:Для выявления нарушителей режима в Рязанской области задействуют катера

Власть
В предстоящие выходные полиция примет усиленные меры для выявления нарушителей режима самоизоляции. Полицейские рейды и патрули будут дежурить  не только на улицах, но и...
Узнать больше

В Рязани началась трансляция театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены»

Видео
Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР начинает серию online-трансляций на официальной странице Рязанского театра...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека

Коронавирус Рязань
На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека. В настоящее время известно о 2043 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Такие...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязани выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. – Тест...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Анфиса Чехова поразила фанатов откровенными снимками в белье

Россияне назвали сына в честь коронавируса

Митрополит Татарстана совершил воздушный крестный ход