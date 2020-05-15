В Рязанской области задержали пьяного водителя

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В Михайлове наряд Росгвардии задержал нетрезвого водителя пьяного водителя, лишенного права управления автотранспортом.

Ночью поступила ориентировка на автомобиль ВАЗ-2107. Отмечалось, что машина передвигается так, как будто её водитель находится в нетрезвом состоянии.

Разыскиваемую «семерку» остановили на улице Воеводина. Оказалось, что водитель действительно пьян. кроме того, мужчину уже лишили права управления автотранспортом.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.