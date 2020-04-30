В Рязанской области задержали браконьера-рыболова

Полиция вместе с представителями Рыбнадзора регулярно проводит рейды по выявлению и пресечению незаконной рыбной ловли.
В ходе очередного рейда недалеко от деревни Шульгино Касимвоского района был задержан 28-летний местный житель. Он ловил рыбу сетями, а в период нереста это запрещено.
Злоумышленник успел поймать около 7 килограммов рыбы, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.
В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Его могут оштрафовать на 500 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до 2 лет.
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