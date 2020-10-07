В Рязанской области задержали 20-летнюю нарко-закладчицу

В Рязанской области задержали 20-летнюю девушку, которая распространяла наркотики синтетического происхождения оптом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов отыскали в интернете магазин по сбыту наркотиков. Через сеть им удалось выйти на курьера, который снабжал местных закладчиков. Затем оперативники нашли и 20-летнюю неработающую рязанку, распространяющую наркотики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодую девушку в Советском районе. При ней находился сверток с 18-ти граммами N-метилэфедрона, который она планировала спрятать в тайник для бесконтактной передачи.

— Далее полицейские начали обследовать местность и отыскали другие закладки, сделанные подозреваемой. 30 граммов обнаружили на улице 1-ая Красная и более 270 граммов в лесопосадке на окраине Московского района. Общая масса изъятых наркотиков составила 320 граммов, а это уже особо крупный размер и совсем другая статья, — говорится в сообщении.

Оказалось, что сначала девушка закладывала наркотики для отдельных потребителей, а затем ей доверили и оптовые партии. При обследовании квартиры подозреваемой, оперативники нашли огромное количество упаковки.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других участников этого интернет-магазина, а в отношении 20-летней рязанки возбудили уголовное дело.

Девушка проходит по статье №228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание за это — 20 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время девушку арестовали.