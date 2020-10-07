В Рязанской области взрываются боеприпасы в бывшей военной части

В среду, 7 октября, в Рязанской области загорелась военная часть. Очевидцы сообщают о взрывах, пишет Mash.

Расформированная ракетно-артиллерийская часть находится в поселке Шелемишево Скопинского района. Как рассказали журналистам Mash местные жители, в здании все еще хранятся боеприпасы.

По предварительной информации, сначала загорелась трава, которая затем перекинулась на часть. Населенный пункт затянуло густым дымом. Местные жители боятся выходить на улицу, потому что временами слышны взрывы со склада. Сельчане уверяют, что огонь добрался и до боеприпасов, которые и взрываются.

— Уже на протяжении полутора часа горит, может меньше. Нас буквально затянуло дымом, — рассказывает свидетель пожара.