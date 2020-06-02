В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 72 новых случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.
В целом по России COVID-19 заболели за день 8 тысяч 863 человека. Случаи заражения коронавирусной инфекцией регистрировались в 84 регионах страны.
– Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни, – говорится в сообщении столичного оперштаба.
За сутки скончались 182 человека с положительными тестами на коронавирус. Выздоровели 11 тысяч 108 пациентов.
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