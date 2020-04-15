В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

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В Рязанской области растёт число заболевших коронавирусом. Региональная лаборатория минздрава выявила ещё 16 случаев.

Напомним, с сегодняшнего дня анализы рязанцев, получивших положительный результат по коронавирусу, больше не будут отправлять для подтверждения в Москву. На сегодняшний день, ожидаются результаты тестов по ещё 25 случаям, ранее отправленным в Москву.

К настоящему часу в Рязанской области вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 157 человек.