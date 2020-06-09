В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

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В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила оперативная группа правительства региона.

В сообщении отмечается, что с начала пандемии в Рязани и области заболевание COVID-19 подтвердилось у 4164 человек. Отметим также, что ещё 64 человека считаются условно заражёнными – их положительные тесты на коронавирус направлены на проверку в Роспотребнадзор. Вместе с ними число людей под контролем медиков составляет 4228 человека.

В оперативной группе правительства Рязанской области сообщили, что все необходимые мероприятия в регионе выполняются в полном объёме.