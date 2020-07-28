В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Во вторник, 28 июля, в Рязанской области выявлено ещё 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
По данным опергруппы, всего с начала пандемии COVID-19 подтверждён у 6 тыс 213 жителей Рязани и области.
На подтверждении в Минздраве Рязанской области находятся ещё 27 положительных тестов. Вместе с этими условно заражёнными людьми под контролем врачей 6 тыс 240 человек.
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