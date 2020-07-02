В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

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За минувшие сутки в Рязанской области выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

В целом по России зарегистрировано 6 тысяч 760 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. Более 32 процентов заражённых не имели клинических проявлений болезни.

За сутки от коронавируса умерли 147 человек, выздоровели 6 тысяч 47 человек.

Лидером по числу новых случаев заражения стала Москва – 662. Следом идут Московская области – 317 и Ханты-Мансийский автономный округ – 266.