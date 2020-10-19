В Рязанской области выявлено ещё 87 случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 19 октября, в Рязанской области выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего же с начала пандемии коронавируса COVID-19 официально подтверждён у 9 тыс 521 жителя Рязани и области.

На проверке в региональном Минздраве на сегодня находится ещё 89 положительных тестов на коронавирус.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей 9 тыс 610 человек, – говорится в сообщении опергруппы правительства.

В оперативной группе также отметили, что все необходимые для борьбы с распространением COVID-19 мероприятия выполняются в полном объёме.