В Рязанской области выявлено ещё 50 случаев заражения коронавирусом

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В четверг, 18 июня, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о 50 новых случаях коронавируса в регионе.

Таким образом, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 4656 человек.

Ещё 52 человека являются условно заражёнными – их положительные тесты находятся на подтверждении в Минздраве Рязанской области. Вместе с ними в Рязани и области на контроле у врачей находятся 4708 человек.