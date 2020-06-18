В Рязанской области выявлено ещё 50 случаев заражения коронавирусом

В четверг, 18 июня, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о 50 новых случаях коронавируса в регионе.
Таким образом, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 4656 человек.
Ещё 52 человека являются условно заражёнными – их положительные тесты находятся на подтверждении в Минздраве Рязанской области. Вместе с ними в Рязани и области на контроле у врачей находятся 4708 человек.
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