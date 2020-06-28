Воскресенье, 28 июня, 2020
24.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанской области выявлено ещё 44 случая заражения коронавирусом

7info
-

Ещё 44 случая заражения коронавирусом выявлено в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

На подтверждении в региональном Минздраве находится ещё 41 положительный тест на COVID-19. 

По данным опергруппы, с начала пандемии коронавирус в Рязани и области выявлен у 5113 человек. Вместе с условно заражёнными на контроле у медиков находятся 5154 рязанца. 

В сообщении на сайте правительства Рязанской области отмечается, что все необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции мероприятия проводятся в полном объёме.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 44 случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
Ещё 44 случая заражения коронавирусом выявлено в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 
Узнать больше

На Первомайском проспекте в Рязани зацементировали ливнёвку

Новости Рязани
Пользователи соцсети ВКонтакте «восхитились» строительными технологиями, использованными в центре Рязани. Соответствующий пост размещён в группе Типичная Рязань. Рязанцы заметили,...
Узнать больше

В Рязани дерево упало на машины

Новости Рязани
В субботу, 27 июня, на улице Новой в Рязани дерево упало на машины. Об этом сообщается в группе Подслушано у Водителей Рязани...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Потоп после дождя в Рязани сняли на видео

Новости Рязани
Корреспондент РИА «7 новостей» снял на видео перекрёсток улиц Ленина и Введенской, рядом с ТЦ «Атрон». Ливневая канализация в этом месте в очередной раз не справилась с потоками воды.
Узнать больше

Партия «Новые люди»: более 60% жителей Рязанской области поддерживают идею обновления власти

Новости Рязани
Более 60% жителей Рязанской области хотят видеть во власти новые лица. Таковы данные опроса партии «Новые люди», поступившего в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 26 июня

Новости Рязани
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области достигло 5027. В пятницу оперативная группа регионального правительства сообщила ещё о 43 новых случаях.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Как вернуть деньги за товар, который вы не покупали

Акценты
Иногда только вернувшись из магазина, мы проверяем чек на купленные продукты. Что делать, если вы уже дома обнаружили в чеке товар, за...
Узнать больше

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+