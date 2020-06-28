В Рязанской области выявлено ещё 44 случая заражения коронавирусом

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Ещё 44 случая заражения коронавирусом выявлено в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

На подтверждении в региональном Минздраве находится ещё 41 положительный тест на COVID-19.

По данным опергруппы, с начала пандемии коронавирус в Рязани и области выявлен у 5113 человек. Вместе с условно заражёнными на контроле у медиков находятся 5154 рязанца.

В сообщении на сайте правительства Рязанской области отмечается, что все необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции мероприятия проводятся в полном объёме.