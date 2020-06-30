В Рязанской области выявлено ещё 43 случая заражения коронавирусом

Во вторник, 30 июня, стало известно о 43 новых случаях коронавируса в Рязанской области. О числе заражённых COVID-19 сообщила оперативная группа регионального правительства.
С начала пандемии коронавирус официально подтверждён уже у 5197 жителей Рязани и области.
Ещё 40 положительных тестов находится на подтверждении регионального Минздрава. Вместе с ними под контролем врачей находятся 5237 человек.
В сообщении оперативной группы отмечается, что все необходимые для борьбы с COVID-19 мероприятия проводятся в полном объёме.
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