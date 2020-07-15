В Рязанской области выявлено ещё 35 случаев заражения коронавирусом

В среду, 15 июля, в Рязанской области выявлено ещё 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По данным опергруппы, всего с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 5 тыс 766 жителей Рязани и области.

На проверке в Минздраве Рязанской области находятся ещё 38 положительных тестов на коронавирус. С учётом этих условно заражённых рязанцев в регионе под контролем врачей находятся 5 тыс 804 человека.