В Рязанской области выявлено ещё 30 случаев заражения коронавирусом

В четверг, 13 августа, в Рязанской области выявлено ещё 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 6 тыс 655 жителей Рязани и области.

Сегодня также стало известно, что 29 положительных тестов на коронавирус находятся на подтверждении в Минздраве. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей в Рязанской области сейчас 6 тыс 684 человека.