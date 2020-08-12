В Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом

В среду, 12 августа, в Рязанской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По данным опергруппы, всего с начала пандемии COVID-19 подтверждён у 6 тыс 625 жителей Рязани и области.

На подтверждение в региональный Минздрав направлено ещё 30 положительных тестов на коронавирус. Вместе с ними под контролем врачей в Рязанской области сейчас 6 тыс 655 человек.

В сообщении оперативной группы отмечается, что все необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции мероприятия осуществляются в полном объёме.