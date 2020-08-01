В субботу, 1 августа, в Рязанской области выявлено ещё 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Ещё 29 положительных тестов на COVID-19 направлены на проверку в Минздрав.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Рязани и области вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 6 тыс 352 человека.

Как отмечается в сообщении оперативной группы правительства, все необходимые мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции осуществляются в полном объёме.