В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом

В четверг, 30 июля, в Рязанской области было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Рязани и области заразились уже 6 тыс 266 человек.

На проверке в Минздраве Рязанской области находятся ещё 29 положительных тестов на коронавирус. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей сейчас 6 тыс 295 человек.