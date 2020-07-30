В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом

В четверг, 30 июля, в Рязанской области было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Рязани и области заразились уже 6 тыс 266 человек.
На проверке в Минздраве Рязанской области находятся ещё 29 положительных тестов на коронавирус. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей сейчас 6 тыс 295 человек.
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