В Рязанской области выявлен ещё 51 случай заражения коронавирусом

В субботу, 20 июня, оперативная группа правительства сообщила о выявлении в Рязанской области ещё 51 заболевшего коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился уже у 4759 жителей Рязани и области.
Положительные тесты ещё 49 человек направлены на проверку в Минздрав Рязанской области.
В оперативной группе подчеркнули, что все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объёме.
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