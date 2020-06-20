В Рязанской области выявлен ещё 51 случай заражения коронавирусом

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В субботу, 20 июня, оперативная группа правительства сообщила о выявлении в Рязанской области ещё 51 заболевшего коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился уже у 4759 жителей Рязани и области.

Положительные тесты ещё 49 человек направлены на проверку в Минздрав Рязанской области.

В оперативной группе подчеркнули, что все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объёме.