В Рязанской области выявлен ещё 31 случай заражения коронавирусом

В пятницу, 28 августа, в Рязанской области выявлен ещё 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 7 тыс 78 жителей Рязани и области.

На подтверждении в Минздраве находятся ещё 27 положительных тестов. С учётом условно заражённых под контролем врачей сейчас 7 тыс 105 человек.

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В сообщении опергруппы отмечается, что все необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции мероприятия осуществляются в полном объёме.