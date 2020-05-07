В Рязанской области выявили коронавирус в очередных населённых пунктах

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о заболевших коронавирусом. В частности, появились данные о том, в каких населённых пунктах проживают заражённые.
Их становится больше. Всего на 12 часов 7 мая с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1475 человек. Больше всего заболевших в Рязани – 795 человек.
Также заражённые выявлены в Новомичуринске, Сасове, Пронске, Шилове, Ухолове и других райцентрах.
Подробнее смотрите в наших иллюстрациях.
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