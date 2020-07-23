В Рязанской области выросло производство мяса

В Рязанской области производство мяса в первом полугодии 2020 года выросло на 3,7 % по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В хозяйствах региона произведено 44,5 тысяч тонн. Из этого количества преобладает свинина. Свиноводческие предприятия произвели 24,9 тысяч тонн.

Говядины произведено 8,9 тысяч тонн. Это в превалирующем большинстве мясо бычков. Птицеводческие фермы произвели 2,8 тыс.тонн мяса птицы. В их числе 1,2 тыс.тонн мяса индейки.