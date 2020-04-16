В Рязанской области выросло число убийств и изнасилований

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Пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Рязанской области сообщила данные о преступности по состоянию на 1 апреля 2020 года.

На этот день в регионе зарегистрировано:

— 2676 преступлений, что на 9,4% больше чем за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 2446;

— из них тяжких и особо тяжких преступлений – 678, что на 2,4% меньше АППГ – 695;

— 12 убийств против 9, совершенных за аналогичный период прошлого года. Их раскрываемость составила 100%;

— 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших, за аналогичный период прошлого года также 5, раскрываемость 100%;

— 6 изнасилований против 1, совершенных за аналогичный период прошлого года, раскрываемость 100%.

Кроме того, следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области раскрыто 7 преступлений «прошлых лет», из которых 1 уголовное дело об убийстве (АППГ — 8).