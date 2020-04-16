В Рязанской области выросло число убийств и изнасилований

7info

Администрация Касимова прокомментировала строительство, против которого выступили жители

Новости Рязани
Администрация Касимова опубликовал комментарий о строительства 5-этажного жилого дома, против которого ранее выступили жители города.  Приводим текст сообщения администрации.
Узнать больше

В Сасовском районе молодая девушка покончила с собой

Новости Рязани
В одном из населённых пунктов Сасовского района покончила с собой 19-летняя девушка. Информация об этом появилась в воскресенье, 12 апреля, в социальной...
Узнать больше

Рязанское правительство уточнило особенности работы салонов красоты

Коронавирус Рязань
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области (МПЭР) дало разъяснения по поводу работы парикмахерских и салонов красоты. Напомним, ранее было принято решение,...
Узнать больше
-

Пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Рязанской области сообщила данные о преступности по состоянию на 1 апреля 2020 года.

На этот день в регионе зарегистрировано:

— 2676 преступлений, что на 9,4% больше чем за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 2446;

— из них тяжких и особо тяжких преступлений – 678, что на 2,4% меньше АППГ – 695;  

— 12 убийств против 9, совершенных за аналогичный период прошлого года. Их раскрываемость составила 100%;

— 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших, за аналогичный период прошлого года также 5, раскрываемость 100%;

— 6 изнасилований против 1, совершенных за аналогичный период прошлого года, раскрываемость 100%.

Кроме того, следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области раскрыто 7 преступлений «прошлых лет», из которых 1 уголовное дело об убийстве (АППГ — 8). 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Новости Рязани
Новым директором хоккейного клуба «Рязань» назначен Роман Дмитриевич Годес. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт с предыдущим...
Узнать больше

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия