В Рязанской области выпускников отвезут к месту сдачи ЕГЭ и обратно

В Рязанской области подписано распоряжение об особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования и единого государственного экзамена в 2020 году.
В этом году в связи с распространением коронавируса в порядок сдачи ЕГЭ внесены изменения. Администрациям районов рекомендовано обеспечить доставку участников ЕГЭ до пунктов проведения экзамена и обратно.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Председателя Правительства Рязанской области Романа Петряева.
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