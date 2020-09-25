В Рязанской области выбрали воспитателя года

В пятницу, 25 сентября, торжественно подвели итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2020», сообщает пресс-служба региональной администрации.
Победу одержала воспитатель рязанского детского сада №143 Юлия Сафронова. В дальнейшем она будет представлять нашу область на федеральном этапе.
В этом году большинство испытаний конкурса «Воспитатель года» проходили в дистанционном формате. А вместо традиционных открытых уроков, педагоги предоставляли жюри видеоролики своих мастер-классов. Всего на участие в региональном туре подали заявки 30 человек из 25 муниципалитетов.