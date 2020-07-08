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В Рязанской области введен налог на профессиональный доход для «самозанятых» граждан

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Законом Рязанской области от 30.04.2020 № 18-ОЗ с 1 июля 2020 года на территории Рязанской области введен в действие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

С этой даты «самозанятые» граждане, ведущие деятельность на территории региона, могут добровольно перейти на новый налоговый режим с низкой налоговой нагрузкой.

Данный режим предназначен для граждан, получающих доход от личной профессиональной деятельности в размере не более 2,4 млн руб. в год.

Налогоплательщик налога на профессиональный доход – это физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который без привлечения наемных работников продает товары собственного производства, оказывает услуги или выполняет работы по заказу других физических лиц или компаний (в которых он не работает по трудовому договору).

Налогоплательщиками НПД могут быть как индивидуальные предприниматели (без наёмных работников), так и физические лица, не имеющие статуса ИП.

Регистрация физических лиц в качестве плательщиков НПД проводится следующими способами:

– через подачу заявления с указанием паспортных данных и приложение фотографии через специальное мобильное приложение «Мой налог», бесплатно устанавливаемое на мобильное устройство. В дальнейшем все действия также будут осуществляться через данное приложение;

– путём подачи заявления через вэб-кабинет налогоплательщика на сайте www.nalog.ru;

– а также путём подачи в налоговый орган заявления через специально уполномоченную кредитную организацию.

Основные преимущества применения данного спецрежима:

– низкие дифференцированные ставки налога (4% — при оказании услуг физическим лицам, 6% — при оказании услуг ИП и юридическим лицам);
– не нужно сдавать отчётность;
– не надо применять онлайн-кассу;
– предоставлено право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке.

Основная идея проекта по введению нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» — дать самозанятым гражданам альтернативную возможность выгодно для себя, максимально просто и удобно, в привычной для них среде, вести легальную деятельность.

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