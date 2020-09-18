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В Рязанской области возобновили выплаты безработным

7info

С 18 сентября в Рязанской области возобновляются выплаты безработным. С сегодняшнего дня деньги должны начать поступать гражданам, зарегистрированным в Центре занятости населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Из федерального бюджета на эти цели Рязанская область получила 203 млн 613 тыс рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства РФ. 

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что в регионе поддержка людей, оставшихся без работы в период пандемии коронавируса, находится в приоритете. 

– Для нас такая существенная помощь очень важна, – отметил глава региона, поблагодарив власти страны за дополнительные средства. 

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