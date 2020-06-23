В Рязанской области водителю стало плохо за рулём, он погиб

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В ДТП в Рязанской области погиб 65-летний житель Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в понедельник, 22 июня, в 12.50 на 105-м километре автодороги «Шацк – Сасово – Касимов» в Касимовском районе. Мужчине, который управлял автомобилем ВАЗ-2121, стало плохо за рулём, он съехал в кювет, где машина перевернулась.

Водитель погиб на месте. Причину его смерти установят эксперты. В ДТП также пострадала 67-летняя пассажирка.

По факту аварии проводится проверка.