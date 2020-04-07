В Рязанской области внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат

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Пенсии и социальные выплаты, предоставляемые в регионе по линии Пенсионного фонда России, до конца апреля будут выплачиваться по изменённому графику. Об этом сообщила пресс-служба ОПФР по Рязанской области.

Гражданам, получающим пенсии и социальные выплаты через кредитные организации 21 числа, средства будут перечислены 9 апреля.

Через отделения почтовой связи в г. Рязань и областные почтамты:

· 7 апреля – за период 10-12 апреля;

· 8 апреля – за 13 и 14 апреля;

· 9 апреля – за период 15-17 апреля;

· 10 апреля – за период 18-20 апреля;

· 11 апреля – за период 21-23 апреля.

Через почтовые отделения с режимом работы 3 дня в неделю:

· 7 апреля – за период 7-12 апреля;

· 8 и 9 апреля – за период 13-17 апреля;

· 10 и 11 апреля – за период 18-23 апреля.

С 12 по 15 апреля будет проведена повторная доставка за период с 3 по 23 апреля.

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