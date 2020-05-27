В Рязанской области вернувшийся из колонии мужчина зарубил родителей

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В Старожилове 43-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве родителей. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление нетрезвый мужчина, недавно вернувшийся из мест заключения, совершил в ночь на 26 мая. В жилом доме в посёлке Старожилово, во время ссоры он сначала ударил топором отца, а затем прибежавшую на шум мать. От полученных ран пожилые люди скончались на месте, их сын сбежал.

Благодаря грамотной работе криминалистов были обнаружены важные для следствия доказательства, а также орудие преступления. Подозреваемого удалось задержать «по горячим следам».